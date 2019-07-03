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Mehmet Ali Erbil taburcu oldu!

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu!

Mehmet Ali Erbil taburcu oldu!

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Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve 235 gündür hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasıyla birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Fotoğrafta, Erbil'in neşeli hali dikkatlerden kaçmadı.

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TABURCU OLDU

Hastane önünde tekerlekli sandalye üstünde açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Erbil, kendisini ameliyat eden doktora teşekkür ettikten sonra duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

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