'Sizin gibi adamlardan uzak duruyorum!'

Çağla Şıkel, Instagram hesabında 'Temmuz gelmiş hadi bakalım' notunu düştüğü bir pozunu paylaştı.

Bir takipçisi fotoğrafına "Taş gibisin maşallah. Gün geçtikçe güzelleşen tek kişisiniz. Nasıl oluyor? Bana da söyleyin ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yaptı.

Takipçisinin yorumuna sinirlenen Çağla Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" yanıtını verdi.