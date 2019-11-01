Önceki gece hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, taburcu oldu.

Bir gün yoğun bakımda müşahede altında tutulan Mehmet Ali Erbil, değerleri normale dönünce taburcu edildi. Görüntülenmemek için hastanenin otoparkından çıkan 62 yaşındaki şovmenin bir süre evde dinleneceği öğrenildi.