Kupa maçında kimler nasıl oynadı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı. Mücadelede Fenerbahçe yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada yer aldı. İşte futbolcuların performansı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur maçında Fenerbahçe, TFF 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu deplasmanında 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı. Kanarya'da goller Sadık Çiftpınar, Deniz Türüç ve Tolgay Arslan'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek golünü ise Çağrı Yağız attı.

İşte Fenerbahçe'de mücadele isimlerin performansları...

Sadık Çiftpınar: Bu sezon rekabette geride kalan Sadık, Tarsus İdman Yurdu karşısında bulduğu şansı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu. 26 yaşındaki stoper, attığı şık golün yanı sıra savunmada hatasıza yakın oynadı. Sadık, hazır olduğunu gösterdi.

Tolgay Arslan: Tarsus maçında orta sahadaki performansıyla beğeni kazandı. Attığı golün yanına asistler de ekleyebilirdi. Ancak Tolgay’ın milimetrik paslarını arkadaşları değerlendiremedi. Başarılı oyuncu, zorlu orta saha rekabetinde ‘Ben de varım’ dedi.

Deniz Türüç: Başarılı oyuncu, lig maçlarında bulduğu şansları kullanamamıştı. Ancak Tarsus karşısında 1 gol ve 1 asistle oynadı. Deniz, maçın son 15 dakikasında ise alışık olmadığı sol beke geçti ve burada da hatasız bir futbol sergiledi.

Adil Rami: Alanya maçından sonra Tarsus karşısında da hayal kırıklığı yarattı. Rami, tecrübeli bir oyuncu olmasına rağmen maç içinde konsantrasyon sorunu yaşıyor. Bu da hata yapma riskini artırıyor. 11’e girmesi çok zor.

Murat Sağlam: Sezon başındaki hazırlık maçlarının yıldızıydı. Birçokları tarafından, “Sezonun sürpriz oyuncusu olabilir” yorumları yapılıyordu. Ancak lig başladıktan sonra performansı düştü. Tarsus maçında da beklentilerin altında kaldı.

Mevlüt Erdinç: Ligde geçen sezon Antalya formasıyla sergilediği performans sonrası beklentiler büyüktü. Ancak bir türlü formunu yükseltemedi. Tarsus maçında birçok fırsat yakalasa da bunları cömertçe harcadı. Muriç’i yakalaması kolay değil.