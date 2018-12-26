Mehmet Ali Erbil’in kızı Sezin Erbil’den duygusal mesaj

Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, babasına yazdığı mesaj ile duygulandırdı. Erbil, "Babacığım sesini duymak bile güç veriyor." ifadelerini kullandı.

Sezin Erbil, 68 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan babası Mehmet Ali Erbil, için duygusal bir paylaşıma imza attı.

“ŞÜKÜRLER OLSUN BU GÜNÜMÜZE”

Sosyal medya sayfasından babasıyla ilgili bir gönderi paylaşan Sezin Erbil paylaşıma, “Yoğun bakımda 68 gün geride kaldı. Babacığım sesini duymak bile güç veriyor. Şükürler olsun bu günümüze” notunu ekledi.