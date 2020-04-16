Memur-Sen:Ekonomi ve kamu maliyesinde kalıcı ve güvenli sistem oluşturmalıyız

Memur-Sen Başkanı Akın Manga, “Ekonomi ve kamu maliyesinde, günü kurtarmak yerine, geleceği ve muhtemel afetleri, asgari kayıplarla atlatabileceğimiz kalıcı ve güvenli sistemi oluşturmak zorundayız” dedi.

Memur-Sen adına yazılı açıklama yapan Manga, hükümete şu önerilerde bulundu:

“Siyasi partiler dahil, tüm paydaşların temsil edileceği, Başbakanlık bünyesinde bir ekonomik planlama kurulu oluşturulması.

Normalleşmeye geçiş süresinde, istihdamda yerel işgücüne öncelik verilmesinin planlanmasının yapılması.

Esnaf ve kobilere Devlet desteği yapılırken, kayıt dışı ekonomi ile kaçak işçiliğin tespiti yapılarak, kayıt altına alınmasının sağlanması;

Gelecekte ekonomi, turizm ve sanayide, ihtiyaç duyulan ve ilerde ihtiyacımız olacak teknik ara eleman ve kalifiye sanatkarları yetiştirecek şekilde, eğitimde planlamanın acilen yapılmasının projelendirilmesi.

Ekonomi ve kamu maliyesinde, günü kurtarmak yerine, geleceği ve muhtemel afetleri, asgari kayıplarla atlatabileceğimiz, kalıcı ve güvenli bir sistemin sağlanması.”