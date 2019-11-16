Merih Demiral için tarihi karar!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merih Demiral'ın Fransa maçında yırtılan formasını Riva'daki milli takım müzesine kaldırmaya karar verdi.

Juventus forması giyen Merih Demiral'ın milli takım forması altındaki etkileyici performansı, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ölümsüzleştiriliyor.TFF Yönetimi, Merih’in Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maçta yırtıldığı için değiştirdiği formasını Riva’daki müzeye kaldırma kararı aldı.Merih'in o forması EURO 2020 Elemelerinin simgesi olarak gösteriliyor.