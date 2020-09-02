Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor...
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.
Kaynak: Hürriyet
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