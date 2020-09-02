Meryem Uzerli ikinci kez anne oluyor...

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

Kaynak: Hürriyet