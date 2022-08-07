Meryem Uzerli pozlarıyla kısa sürede gündem oldu!

'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle tanıdığımız oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabından yeni fotoğraflarını yayınladı. Ünlü ismin takipçileri tarafından büyük ilgi gören pozları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

2011-2014 yılları arasında ekranlara gelen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Meryem Uzerli, dönem 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek diziden ayrılmış ve Almanya'ya dönmüştü. Uzun yıllardır Berlin'de yaşayan oyuncu, 2014 yılında Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı, geçen sene ise küçük kızı Lily Koi'yi dünyaya getirmişti.

"BENDE DİŞİ BOND OLABİLİR"

Küçük kızının doğumu sonrası ABD'li aşkıyla yollarını ayıran ve kızlarının bakımıyla kendi ilgilenen 38 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında moderatörlüğünü Ömür Sabuncuoğlu'nun yaptığı söyleşiye konuk olmuştu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan güzel oyuncu, en çok dişi Bond'u canlandırmak istediğini açıklarken; "Bütün Bond'lar erkek, bence dişi Bond da olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Kızının şu sıralar polis olmak istediğini söyleyen Uzerli, "Kızınız oynadığınız dizi ve filmleri izleyince annesinin ünlü biri olduğunu fark ediyor mu?" şeklindeki soruya, "Aslında kızım onları izlemiyor, izletmek için 12 yaşını bekliyorum. O zaman izlettireceğim" diye yanıt vermişti.

"DİZİLERDE ALDATILMA NORMALLEŞTİRİLİYOR"

"Eline sihirli bir değnek verilse dizi ve sinemada ilk neyi değiştirmek isterdiniz?" sorusunu da yanıtlayan Uzerli, "Dizi ve filmlerde kadınlar sürekli aldatılıyor. Bu da izleyenler üzerinde aldatılmanın normal bir şey olduğu algısını yaratıyor. Aslında aldatılmanın kötü bir olay olduğunu aktaran sahneler olabilir ama sihirli değnek olsa kadınların dizilerde sürekli aldatıldığı sahneleri çıkartmak için kullanırdım" demişti.

Her gün yaşasın ben ünlü biriyim diye sabahları uyanmıyorum" diyen iki çocuk annesi güzel oyuncu, "Normal bir yaşantım var. Kızımı okuldan alıp, ev işleri ile de uğraşan biriyim" şeklinde konuşmuştu.

"HÜRREM VE SUZİ DİYE SESLENİYORLAR"

Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra birçok ülkeyi de gezen Meryem Uzerli, "Yurt dışında en çok Hürrem ve Suzi diye çağrılıyorum. Her proje bende iz bıraktı ama başka ülkelerde özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz projeleri ön planda" demişti.

YENİ POZLARINI PAYLAŞTI

Ünlü isim, tüm bunların ardından 7.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni karelerini yayınladı. Renkli mayosu ve topuklu ayakkabılarıyla objektif karşısına geçen güzel oyuncuya, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Uzerli'nin takipçilerinin; "Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun", "O nasıl güzel bir gülüş" ve "Hürrem sultanımız" gibi yüzlerce yorum yaptığı fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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