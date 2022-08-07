Lefkoşa-Girne anayolunda kaza
Lefkoşa-Girne anayolunda kaza
A+A-
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa-Girne anayolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, Servet EMRE(K-69) yönetimindeki SV 939 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Lavinium Sitesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsünün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.