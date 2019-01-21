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METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

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Ülkenin hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, yarın ise yağmur yağması beklendiği bildirildi. 

Meteoroloji Dairesi, 22-28 Ocak arasında havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde genellikle  15 – 18 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak  esecek.

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