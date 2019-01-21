METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Ülkenin hafta boyunca alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması, yarın ise yağmur yağması beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, 22-28 Ocak arasında havanın genellikle parçalı bulutlu olacağını, en yüksek hava sıcaklığının, iç kesimler ve sahillerde genellikle 15 – 18 derece dolaylarında seyretmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, rüzgar genellikle güney ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.