METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hva parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir.