METEOROLOJİ DAİRESİ AÇIKLADI...
Hava sıcaklığı...
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ile 7 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Kıbrıs, hava durumu, hava kaç derece olacak, 26 Haziran 2019
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