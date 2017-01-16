METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

Uzun süre yağışlı havanın etkili olduğu bölgede bu hafta yağmur beklenmiyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 17 – 23 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, hava sıcaklığı ise 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

Yarın ve çarşamba zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.