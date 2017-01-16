METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...
Haftalık hava durumu....
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Uzun süre yağışlı havanın etkili olduğu bölgede bu hafta yağmur beklenmiyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 17 – 23 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre, hava sıcaklığı ise 15-18 derece dolaylarında seyredecek.
Yarın ve çarşamba zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.
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Etiketler : Meteoroloji Dairesi, hava durumu
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