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METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE...

Haftalık hava durumu....

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Uzun süre yağışlı havanın etkili olduğu bölgede bu hafta yağmur beklenmiyor. 

Meteoroloji Dairesi’nin 17 – 23 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık raporuna  göre, hava sıcaklığı ise 15-18 derece dolaylarında seyredecek.
Yarın ve çarşamba zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor.

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