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  3. Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bügün dikkat: Kuzey Afrika'dan geliyor
Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bügün dikkat: Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bügün dikkat: Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bügün dikkat: Kuzey Afrika'dan geliyor

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Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren Kuzey Afrika’dan taşınacak toz zerreciklerinin bölgede hava kirliliği yaratacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, toz zerreciklerinin yarın gece yarısından 4 Nisan öğle saatlerine kadar etkili olacağı belirtilerek, toza karşı hassasiyeti olanların tedbirli olması istendi.

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