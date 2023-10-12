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Bir doktor ve bir eczacı daha tutuklandı

Bir doktor ve bir eczacı daha tutuklandı

Bir doktor ve bir eczacı daha tutuklandı

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar yarın tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacaklar.

PGM/BRT

 

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