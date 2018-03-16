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Mezarına Bu Çiçeği Bıraktı...

Mezarına Bu Çiçeği Bıraktı...

Mezarına Bu Çiçeği Bıraktı...

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Mina Başaran'ın nişanlısı mezara bu çiçeği bıraktı

İran'da düşen jette hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen Mina Başaran'ın kabri gül ve çiçeklerle donatıldı. Nişanlısı Murat Gezer'in de büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, dün kılınan cenaze namazının ardından ailesi, nişanlısı ve sevenleri tarafından gözyaşları eşliğinde toprağa verilmişti.

Bugünde Göktürk Mezarlığı'nda bulunan kabri güller ve çiçeklerle donatıldı. Başaran'ın kabri sevenleri tarafından ziyaret edildi. Dün kendi elleriyle nişanlısını toprağa veren Murat Gezer'in de mezarı üzerine büyük kalpli gül demeti bıraktığı görüldü.

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