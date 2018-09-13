MFÖ'nün Fuat'ına 33 yaş küçük sevgili
MFÖ'nün Fuat'ına 33 yaş küçük sevgili
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MFÖ grubun üyesi Fuat Güner'in kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi İpek İyier ile olan beraberliği devam ediyor.
Üç yıl önce 35 yıllık eşi Hadiye Güner'den boşanıp kendisinden 33 yaş küçük İpek İyier ile aşk yaşamaya başlayan Fuat Güner, önceki gün Nişantaşı'nda arabasına binerken objektiflere takıldı.
Güner ile İyier, gazetecilere yakalanmamak için kendilerini bekleyen araca ayrı ayrı bindi.
İpek İyier araca binerken şoförün kapıyı açması dikkati çekti.
Etiketler : Fuat Güner, İpek İyier
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