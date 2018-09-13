Demet Akalın Fatih Ürek'i sildi!

Demet Akalın yakın dostu Fatih Ürek'i sosyal medya hesabından sildi.

Teve 2'de ekrana gelen "2. Sayfa" programında Demet Akalın'a zor günlerinde Gülben Ergen, Sıla, Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses, Murat Dalkılıç, Murat Boz, Ebru Gündeş, Kerimcan Durmaz, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'nın büyük vefa gösterdiği açıklandı.

Sıla'nın mesajları Demet Akalın'ı ağlatırken; Ebru Gündeş'in Akalın'ı sürekli aradığı, Özlem Yıldız ve Işın Karaca'nın ise ünlü sanatçıyı hiç yalnız bırakmadığı bilgisi paylaşıldı.

Programda Işın Karaca'yı takipten çıkardığının gerçek olmadığı ifade edilirken; gittiği davetten eğlenceli videoları sosyal medya hesabından paylaşan yakın dostu Fatih Ürek'i takipten çıkardığı söylendi.