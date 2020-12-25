Michael Jackson'ın Neverland çiftliği 22 milyon dolara satıldı

Pop yıldızı Michael Jackson'ın 1988-2005 yılları arasında ikamet ettiği Neverland çiftliği, 22 milyon dolara alıcı buldu.

ABD'de yayımlanan Wall Street Journal gazetesi'ne göre çiftlik, Jackson'ın eski bir arkadaşı olan Ron Burkle tarafından 22 milyon dolar bedelle satın alındı.

Sözcüsü, 68 yaşındaki Burkle'ın çiftliği yatırım için satın aldığını açıkladı.

Özel bir yatırım şirketi olan Yucaipa Şirketleri'nin kurucu ortağı olan Burkle, Amerikan iş dergisi Forbes'a göre 24 Aralık 2020 itibarıyla 1,4 milyar dolar servete sahip.

ABD'nin California eyaletindeki Los Olivos'ta yer alan çiftlik, bin 100 hektarlık bir alana kurulu.

BBC Türkçe