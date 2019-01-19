Milli Piyango Büyük İkramiye KKTC'de!

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı ve MPİ bilet sorgulama sayfasında yayınlandı.

Milli Piyango sonuçları açıklandı. 19 Ocak günü gerçekleştirilen çekiliş sonucu Milli Piyango büyük ikramiyesi Ankara, İstanbul, KKTC ve Antalya’ya çıktı.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANTALYA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, KKTC-MERKEZ

4000000 TL ikramiye kazanan Numara:

431211

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 19 OCAK 2019

19 OCAK çekiliş heyecanı da son buldu. Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango’da biletinizi yukarıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirsiniz. Bilet numaranızı ve çekiliş tarihinizi girmenizle biletinize ikramiye isabet edip etmediğini görebilirsiniz.