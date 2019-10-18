Milyonlarca erkek ve kadının başına geliyor!

Saç dökülmesi, kalıtım, hormonal değişiklikler, tıbbi durumlar veya kullanılan ilaçların sonucu olabilir. Herkes saç dökülmesi sorunu yaşayabilir, ancak erkeklerde daha yaygındır. Peki, Saç dökülmesi için hangi bölüme/doktora gidilir?

Normal ve sağlıklı bir kafa derisinde bulunması gereken saç teli 100 bin adettir. Günde 50 ile 100 arasında saç dökülmesi normaldir. Yeni saç normalde dökülen saçların yerini alır, ancak bu her zaman olmaz. Saç dökülmesi yıllar içinde yavaş yavaş gelişebilir veya aniden ortaya çıkabilir. Saç dökülmesi kalıcı veya geçici olabilir. Peki, Saç dökülmesi için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

SAÇ DÖKÜLMESİ HAKKINDA

Herkes saçını kaybeder. Her gün yaklaşık 50-100 saç dökülmesi normaldir. Saç dökülmesinin birçok nedeni vardır. Kadınlar doğumdan sonra saçlarının döküldüğünü fark edebilirler. Aşırı stres altında olan insanlarda saç dökülmesi gözle görebilir. Bazı hastalıklar ve tıbbi tedaviler saç dökülmesine neden olabilir.

Saç dökülmesinin en yaygın nedeni kalıtsal saç dökülmesi adı verilen tıbbi bir durumdur. Dünya üzerinde milyonlarca erkek ve kadın bu tür saç dökülmesine maruz kalıyor.

Bu tür saç dökülmesine:

– Erkek tipi kellik

– Kadın tipi kellik

– Androgenetik alopesi adı verilir.

Neyse ki, saç dökülmesinin çoğu nedeni durdurulabilir veya tedavi edilebilir.

SAÇ DÖKÜLMESİ İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Saç dökülmesi genetik ve fizyolojik bir durum olabildiği gibi çoğu zaman vücudumuzda ortaya çıkan hastalıkların belirtisi olabilir. Saç dökülmesi yaşandığı takdirde dermatoloji uzmanlarına muayene olmak gerekmektedir. Dermatologlar tüm cilt problemlerinin yanı sıra saç sorunlarıyla da ilgilenirler.