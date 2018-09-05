Mina Başaran'a duygusal mesaj...
Unutmadı!
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İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü.
Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım geldi.
Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan da Murat Gezer ile dünyaevine girecekti ama olmadı. Ailesi, dostları ve 14 Nisan'da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.
Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım geldi. Murat Gezer paylaşımına 'Kalbim seninle Masum Meleğim' yazdı.
Etiketler : Mina Başaran, Murat Gezer, doğum günü, duygulandıran paylaşım
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