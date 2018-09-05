Mina Başaran'a duygusal mesaj...

Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu. Murat Gezer'den nişanlısı Mina Başaran'ın doğum gününde duygulandıran bir paylaşım geldi.

Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan da Murat Gezer ile dünyaevine girecekti ama olmadı. Ailesi, dostları ve 14 Nisan'da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.