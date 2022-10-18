Misafir olduğu evden hırsızlık yaptı

Gazimağusa’da misafir olarak kalmakta olan M.R.’nin (E-28), ikametgahtan hırsızlık yaptığı tespit edildi ve tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, Gazimağusa’da bulunan bir apartman dairesinde misafir olarak kalmakta olan M.R.’nin, ikametgahta kalmakta olan iki ayrı şahsa ait çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 20 bin TL ve 880 Euro nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

BRT