MİSİLLEMENİN BEDELİ AĞIR OLDU

Suna ERDEN

Girne’de 31 Aralık 2017 tarihinde balkon kapısından O.T.’nin evinde giren ve yatak odasında bulunan Laptop bilgisayarı çaldıkları öne sürülen zanlılar Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Evin sahibi O.T.’nin bize borcu vardı ve ödemediği için empati olsun diye laptopu aldık” diyen zanlılar Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların O.T.’den 300 TL alacaklarını alamadıkları için bu suçu işledikleri ifade edildi.

Alacak verecek meselesiydi

Zanlılar hakkındaki soruşturmayı tamamlayan polis, Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun’un “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklu olduklarını belirtti. Zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, teminata bağlanmalarını talep etti. Polisin ardından söz alan alan zanlı Süleyman Bostancıoğlu, “O.T.’den 300 TL alacağım olduğu için bunu yaptım” derken, zanlı Özhan Samsun ise “Benim suçum yok. Ben sadece arkadaşımın yanındaydım. O.T.’yi defalarca aradık fakat telefonunu açmadı. Bizde empati olsun diye evine gidip bilgisayarını aldık” dedi.

Ağır suçlar işlediler

Yargıç Mesut Mesutoğlu, “Geceleyin ev açma” suçunun 10 yıla kadar hapislik cezası olduğuna dikkati çekerek zanlıların ağır teminata bağlanmasına karar verdi. Mesutoğlu, Bostancıoğlu ve Samsun’un yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 100’er bin TL kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına emir verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen hırsızlar, 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

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