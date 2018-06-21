MOLOTOFLU SALDIRGAN YAKALANDI

Merkez Bankası zanlısı Lefke’de yakalandı

Merkez Bankasına Molotof kokteylli saldırının zanlısı tespit edilerek Lefke’de yakalandı. Adının Hakan Doğanay olduğu öğrenilen zanlı 32 yaşında.

Polis Basın Subaylığı’ndan konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama şu şekilde; Merkez Bankası’na molotof kokteyli atılması olayı ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında meselede zanlı H.D. (E-32) Lefke’de tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.