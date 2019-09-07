MORAL GECESİNİ GÖREMEDEN VEDA ETTİ!

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 56 yaşındaki kanser hastası Mukadder Karacan'a moral gecesi düzenlendi, ancak Karacan bu geceyi göremeden yaşamını yitirdi



Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastası Mukadder Karacan'a moral gecesi düzenlendi, ancak Karacan, geceyi göremeden hayatını kaybetti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çalışan ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu onkoloji servisinde tedavi gören 56 yaşındaki Mukadder Karacan'ın Kültür Dairesi Halk müziği korosunda görev yaptığı arkadaşları, hastanın moralini yükseltmek amacı ile hastanede odasında moral gecesi düzenlendi. Arkadaşları ile gerçekleştirdiği mini konserin haber yapılacağını öğrenen Karacan'ın çok mutlu olduğu ve haberin yayınlanmasını heyecanla beklediği kaydedildi. Ancak Karacan, bu anı göremeden vefat etti. Öte yandan kadının ölmeden önceki son görüntüleri de kameraya yansıdı. Mukadder Karacan'ın eşinin de 3 ay önce kanser sebebi ile aynı hastanede öldüğü kaydedildi. Karacan dün öğle namazının ardından defnedildi.



