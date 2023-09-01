Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Girne-Güzelyurt ana yolunun Karşıyaka civarında bir arabayla bir motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü 48 yaşındaki Hikmet Korkmaz hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre kaza saat 17.10’da meydana geldi.

Karşıyaka Güzelyalı Caddesi’nde Semra Yaslı, yönetimindeki JR 359 plakalı araçla batıya doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidişine göre yolun solunda bulunan Stadyum Caddesi kavşağına geldiğinde, o esnada ana yola giriş yapıp sağa Girne istikametine göre sol şeride geçen Hikmet Korkmaz (E-48) yönetimindeki VA 381 plakalı motosiklete çarpmamak için yolun sağına geçtiği sırada iki araç çarpıştı.

Kazada ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Hikmet Korkmaz kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, yaralanan araç sürücüsü Semra Yaslı kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

BRT