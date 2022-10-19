Müge Anlı'nın tuvalet isyanı sosyal medyada olay oldu! Gelen cevap bomba

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Son olarak tuvalette selfie çekenleri eleştiren Müge Anlı'ya gelen yorum dikkat çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla hafta içi her gün televizyon izleyicisiyle buluşan Müge Anlı, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

"TUVALET YA BU TUVALET!"

Son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dalga geçtiğini dile getiren Anlı, "Anlamadığım bir şekilde gittikleri yerin tuvaletinde fotoğraf çektirip yayınlayanlar var. Tuvalet bu tuvalet ya! Tuvaley yani...Işık güzelmiş! Sanki Cindy Crawford. Onları yayınlayacak, onlara mankenlik teklifi gelecek!

"SAÇMA SAPAN İŞLER"

Saçma sapan işler! Lütfen vazeçin şu telefondan melefon, sosyal medya işlerinden... Tiktoktan miktoktan, Instagram'dan... Ne kadar saçma sapan işler bunlar!

"DALGA GEÇİYORLAR SİZİNLE YA"

Bir şey örersin, oraya koyarsın. Millet de satış yapar, amenna başımla beraber. Ne oluyor ki yani! Git oyna orada karı koca, millet de seni izlesin dalga geçsin. Dalga geçiyorlar sizinle ya... Bak ben dalga geçiyorum. İnsanlar çok güzel fotoğraf koydu sanıyor, ben dalga geçiyorum. Diyorum ki 'Kadına bak tuvalete gitmiş fotoğraf çektirmiş!'diyorum. Gerizekalı diyorum." sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

GELEN CEVAP OLAY OLDU

Sosyal medyada pek çok kez izlenen videoya gelen bir yorum ise dikkat çekti. Bir takipçisi Müge Anlı'nın eleştirisi karşısında 'Bence büyük konuşma! Aşkım aşkım başlıcam aşkınıza dedin, sonra kocam kocam demeye başladın' cevabıyla gündem oldu.

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