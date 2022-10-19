Tanımadığı kadının su şişesinde penisini yıkadı! ''Bana tedavisi olmayan bir hastalık bıraktı''

ABD'de yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. İki çocuk annesi evli bir anne maruz kaldığı ilginç bir saldırının ardından cinsel yolla bulaşan tedavi edilemez bir hastalığa yakalandı. Bunun sebebi bir temizlikçinin, talihsiz kadının su şişesinde penisini yıkamasıydı.

İsimsiz kalmayı seçen 54 yaşındaki talihsiz kadın, bir doktorun ofisinde çalışıyordu. Maruz kaldığı korkunç saldırı da burada gerçekleşti. Kurban, olup bitenleri ofisin güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde anladı.

KAMERA YERLEŞTİRDİ

Bir süredir ofiste içtiği sularda bir gariplik sezen kadın, koku ve tat nedeniyle bir gariplik olabileceğinden şüphelendi. Ofiste su içmeyi bıraktı ve küçük bir kamera yerleştirip neler olduğunu anlamaya çalıştı.

PENİSİNİ YIKADI

Yanılmamıştı çünkü görüntüler, ofisin temizliğinden sorumlu 50 yaşındaki Lucio Diaz'ın kurbanın su şişesini alıp penisini defalarca içine sokup çıkardığını, bir bakıma şişenin içinde penisini yıkadığını gösterdi. Diaz şimdi, ahlaksız saldırı ve ölümcül bir silahla ağır fiili saldırı ile suçlanıyor. Her iki suçlama da aynı kurbanla ilgili.

TEDAVİSİ YOK

Olayın ortaya çıkmasının ardından birçok test yaptıran talihsiz kadın, ne yazık ki cinsel yolla bulaşan ve tedavi edilemez bir hastalık taşıdığını öğrendi. Diaz da bu hastalığı taşıdığı için geçiren kişinin o olduğuna inanılıyor. Ayrıca yetkililer, daha fazla insanın enfekte olduğuna inanıyor ve Diaz'ın daha fazla suçlamayla karşı karşıya kalabileceğini söylüyor.

ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ

Mahkeme kayıtları Diaz'ın Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza gözetiminde olduğunu gösterdi. Meksika vatandaşının göçmenlik ve çalışma durumu belirsiz. Mağdur, Diaz'ın yönetime haber verildikten sonra bile binada çalışmaya devam ettiğini söyledi.

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