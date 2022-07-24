Muharip Dernekler Platformu, piyango biletinde kullanılan fotoğrafa tepki gösterdi

Muharip Dernekler Platformu, Erenköy Direnişinin 58. Yıldönümü nedeniyle Piyangolar idaresi tarafından tedavüle sürülen 8 Ağustos çekilişli piyango biletlerine Erenköy Mücahitleri diye EOKA’cıların fotoğrafının basılmasını “bir yüz karası” olarak niteleyerek, “Tarih ve tarih bilinci Google v.b. arama motorlarıyla elde edilecek verilerle yönetilemeyecek kadar önemlidir” dedi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği,Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, KKTC GKK Emekli Astsubaylar Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, KKTC Emekli Polisler Derneği, Sönmezliler Ocağı ve Mücahit Komutanları Derneği’nden oluşan Muharip Dernekler Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, olaya tepki gösterilerek, “Yaşananlar Kıbrıs Türk Halkının mukaddesatına, milli varoluş ve mücadele tarihi ile ilgili eğitimlerine verilen önemin bir tezahürüdür. Sürekli istismar ve ihmal edilen Milli Mücadele eğitim ve yayınları, verilen mücadeleye yakışır niteliğe kavuşturulmalıdır” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Milli Mücadele Tarihimizi bilmeyen veya hafife alanların, resimlere bakınca ne olduğunu görmeyen ve anlamayanların, piyango biletlerinin üzerine yansıyan bu beceriksizlik ve iş bilmezliğine derhal son verilmelidir. Makam, memuriyet ve siyasi olarak ödenmesi gereken hangi bedel varsa bunun sorumluluğu üstlenilmeli ve ödenmelidir. Bu ülkeyi yönettiğini sananlar; bu işler böyle olmuyor.

Gerçekçi bir Planlama, etkin ve kararlı bir Uygulama ve sonuca ulaştıran bir Denetimi adaletle ve hakkaniyetle tesis edemediğiniz, liyakati esas almadığınız müddetçe kendinizi bu ülkeye hizmet etmiş saymayınız. Bunu yapabilecek gücünüz ve donanımınız yoksa istifa edebilmenin de bir erdem olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bizler KKTC Muharip Dernekler Platformu olarak Milli Mücadelemiz ile milli ve manevi değerlerimize karşı yapılan her türlü ihmal ve had bilmezliğin kararlılıkla karşısında olacağımızı, kamuoyuna saygı ile duyururuz.”

BRT