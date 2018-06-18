Müjdeyi KKTC'de verdi!

Kıbrıs’ta sahne alan Alişan, eşi Buse Tektaş ile adeta çifte bayram yaşadı.

Bir buçuk aylık hamile olan Buse Tektaş ile Alişan, ‘’Artık 2.5 kişiyiz’’ diyerek mutluluklarını hayranları ile paylaştı. Baba olacağı için hayli mutlu olan Alişan, müjdeyi ilk defa Viva Casino’da hayranlarıyla paylaşıp kutlamasını yaptı. Alişan, eşi ile romantik bir dansa imza attı.