Lefkoşa28 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Muslera Bombası!
Muslera Bombası!

Muslera Bombası!

Muslera için resmi teklif geldi!

A+A-

İngiltere Premier Lig takımlarından, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera için resmi teklif geldi.
Ancak Galatasaray Yönetimi, Ada ekibi Watford’dan gelen bu teklifi  jet hızıyla geri çevirdi.
Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim'in kadroya ilk yazdığı isimlerden biri olan tecrübeli eldiven, her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu söylüyor. 32 yaşındaki başarılı file bekçisinin Cimbom'la olan sözleşmesi 2021 yılanda sona eriyor.
Sarı-Kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Muslera'ya bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük iş düşecek.
Fernando Muslera bu sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla büyük takdir toplamıştı

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.