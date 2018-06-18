Muslera Bombası!

İngiltere Premier Lig takımlarından, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera için resmi teklif geldi.

Ancak Galatasaray Yönetimi, Ada ekibi Watford’dan gelen bu teklifi jet hızıyla geri çevirdi.

Sarı-Kırmızılı takımda Fatih Terim'in kadroya ilk yazdığı isimlerden biri olan tecrübeli eldiven, her fırsatta Galatasaray'da mutlu olduğunu söylüyor. 32 yaşındaki başarılı file bekçisinin Cimbom'la olan sözleşmesi 2021 yılanda sona eriyor.

Sarı-Kırmızılı taraftarların en sevdiği isimlerin başında gelen Muslera'ya bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde büyük iş düşecek.

Fernando Muslera bu sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla büyük takdir toplamıştı