Mustafa Ceceli'den ikinci çocuk açıklaması

Ekim gibi yurtdışı tatiline gideceğini, arada işleri nedeniyle yaz boyu Çeşme ve Bodrum'da olacağını ancak henüz hiç denizde fotoğraflanmadığını anlatan Ceceli, "Geçen sene ilk kez Çeşme'de görüntülendim, bu sene kilo da verdim bakalım beni denizde çekecekler mi? Çeşme basını bana 'Sizi ne zaman yüzerken çekeceğiz?' diye soruyor" şeklinde konuştu.