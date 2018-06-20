Mustafa Ceceli'den ikinci çocuk açıklaması
Mustafa Ceceli'den ikinci çocuk açıklaması
Geçtiğimiz yıl Selin İmer'le dünya evine giren ve ilk evliliğinden bir çocuğu olan Mustafa Ceceli, ikinci çocuğu düşünmediklerini açıkladı.
Bayramda üç ayrı şehirde sahneye çıktığını söyleyen Mustafa Ceceli, Antalya dönüşü basın mensuplarına poz verdi. Geçtiğimiz sene çocuğunun annesi Sinem Gedik'ten boşandıktan sonra sosyetik güzel Selin imer'le evlenen Ceceli, ikinci çocuk düşünmediklerini söyledi.
İKİNCİ ÇOCUĞA SICAK BAKMIYOR
Konser dönüşü açıklama yapan Ceceli, ikinci çocuğa sıcak bakmadığını söyleyerek "Düşünmüyoruz. İnsanın gizleyemeyeceği tek şey çocuk sahibi olmak" dedi.
YAZ BOYU ÇEŞME VE BODRUM'DA OLACAK
Ekim gibi yurtdışı tatiline gideceğini, arada işleri nedeniyle yaz boyu Çeşme ve Bodrum'da olacağını ancak henüz hiç denizde fotoğraflanmadığını anlatan Ceceli, "Geçen sene ilk kez Çeşme'de görüntülendim, bu sene kilo da verdim bakalım beni denizde çekecekler mi? Çeşme basını bana 'Sizi ne zaman yüzerken çekeceğiz?' diye soruyor" şeklinde konuştu.
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