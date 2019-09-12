Mutsuzluk bebeğin gelişimini olumsuz etkiliyor!

Hamilelikte mutsuzluk belirtileri nelerdir? Gebelikte mutsuzlukla baş etmenin yolları…

Kadınların hayatlarının en özel anlarından olan hamilelik süreci kadınların yaşadığı bir takım hormonel değişimlerin etkisiyle gerçekleşmektedir. Bu hormonel değişimlerin ani duygu durum farklılığı olduğu düşünülmektedir. Eğer duygu değişimleri sizi mutsuz ediyorsa ve artık eskisi kadar mutlu hissetmiyorsanız önerilerimize göz atın...

Hamilelik döneminde kadınlar son derece hassas ve duyarlı olabiliyor. Sanki bambaşka bir kimliğe bürünerek daha duygusal ve kırılgan olabiliyor. Hamileliğin son aylarında artabilen mutsuzluk, halsizlik ve isteksizlikler hamilelik sonrasına kadar uzayıp ilerleyebiliyor. Gebeliğin son haftalarına doğru artan östrojen, progesteron hormonlarının doğumdan sonra azalması ile annelerde hassasiyet ve yetersizlik duyguları görülmektedir. Anne adaylarının hamilelik dönemini mutlu geçirmesi bebeğinin de mutlu olmasını sağlayacaktır. Bu dönem kendinize huzur verici ve ruhunuzu iyileştiren her şeyden ilham alabilirsiniz. Bebeğiniz ile birlikte bir daha dönüşünüzün olmadığı bu hamilelik dönemini sakin, mutlu ve huzurlu geçirmek depresyondan uzaklaşmanın yollarını bularak bebekle olan motivasyonunun arttırılması son derece yararlı olacaktır. İşte hamilelikte mutsuzluğunuzu azaltacak öneriler…

GEBELİKTE MUTSUZLUKLA BAŞ ETMEK İÇİN

Her anne ve anne adayının başına gelebilecek olan bu hamilelik mutsuzluklarını ortadan kaldırmak için kendiniz ve henüz doğmamış bebeğinize zaman ayırıp bu anları ölümsüzleştirerek bir yandan da kolaylığını sağlayabilirsiniz.

BESLEMENİZE ÖNEM VERİN: Anne adayının kendinizi zinde ve neşeli hissetmesi için öncelikle yediklerine önem vermesi gerekir. Yediği her yiyeceğin bebeğinin beslenmesinde de önemi olduğunu unutmadan sağlıklı ve kontrollü besinler tüketebilirsiniz.

SU TÜKETİMİNİZİ İHMAL ETMEYİN: Vücudu susuz bırakmak bazı organların hasar görmesine neden olabilir. Hayati önemi büyük olan su vücudumuzun sağlıklı çalışmasını sağlar. Bizim daha aktif ve dinç olmamızı sağlar.

BOL BOL SPOR YAPIN: spor yapmak vücudu kuvvetlendirir ve dinçleştirir. Hamilelik döneminde yapılan uygun egzersizler hamileliğin vücuda verdiği ağırlık hissinin atılmasını sağlar. Basit bir yürüyüş size fazlasıyla iyi gelmeye yetecektir.

BAKIMINIZA ARA VERMEYİN: Hamilelik dönemi ve sonrası en büyük sorunlardan biri olan kişisel bakım mümkün olduğu kadar ihmal edilmemeli aksi takdirde kişilerde mutsuzluk etkisi yaratır.

HOBİ EDİNİN: Seçeceğiniz hobiye sevdiğiniz bir işten başlayabilirsiniz. Örneğin çiçekleri seviyorsanız çiçek ekmek ve bakımını yapmak, günün bir saati sevdiğiniz rahatlatıcı bir müzik dinleyerek güzel şeyler düşünmek gibi.