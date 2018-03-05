MUZ ALIRKEN BUNA ÇOK DİKKAT EDİN!

Çeşitli faydaları ile bilinen ve lezzet açısından da hemen hemen herkesin sevdiği muz hakkında uzmanlardan açıklama geldi.

En çok tüketilen meyveler arasında bulunan muz, oldukça sağlıklı vitaminlere sahiptir. Sadece 2 muz yemek bile bize yaklaşık 90 dakikalık bir egzersiz için yeterli enerjiyi verir. Muz bu yüzden dünyanın önde gelen sporcularının bir numaralı meyvesi olarak bilinir.

Potasyum ve lif açısından zengin olan muzun sağlıklı olduğu bilinir ve çoğu insan tarafından severek tüketilir. Ancak sağlıklı olarak bilinen özellikle de tam olgunlaşmamış muzun sağlığımızı tehdit ettiği ortaya çıktı.

Fizyolojik ve psikolojik olarak birçok rahatsızlığı iyileştirmede olumlu etkisi olan muz, tam olgunlaşmamış şekilde tüketilirse birçok zararı da beraberinde getirir, sağlığımızı olumsuz yönde etkiler.

Olgunlaşmamış muzların sindirimi zor olduğu için midede uzun süre kalır. Ayrıca yeşil muzlar kimyasallar kullanılarak sarartıldığı için kanserojen maddeler içermektedir.



Örneğin ithal edilen muzlar yollarda bozulup çürümesinler diye yeşil olarak ihraç edilir. Ancak muzun kendi kendine sararıp olgunlaşması beklenmeden satıcı maliyet hesabı yaparak karpit denilen kimyasalla muz, mandalina, portakal, greyfurt, limon gibi besinleri çabuk sarartır ve hemen satışa hazır hale getirir. Bu kimyasalda tabi ki insan sağlığı için olumsuz etkiler taşımaktadır.



İşte gereğinden fazla muz yememin sağlığımıza olan olumsuz etkileri

Karın ağrısı



Eğer yeterince olgun olmamış muz yerseniz, şiddetli bir mide ağrısı ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca karın ağrısı ile birlikte bulantılar ile de karşılaşabilirsiniz.



Olgunlaşmamış muzu vücudunuz sindirmek için uzun bir süre çalışır ve yüksek miktarda nişasta içerir. Ayrıca bunlara ek olarak kusmalar veya ishalle karşılaşabilirsiniz.

Diyabet



Muz kan şekeri düzeylerinde değişikliiğe neden olmaktadır. Tip 2 diyabet, obezite ve kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini artırabilen yüksek glisemik indeksli gıdalar olduğundan, muz alımını düzenlemelidir.