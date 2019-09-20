Nankör model!

Kanadalı model Winnie Harlow Milano Moda Haftası'ndan dönerken uçakta yaşadığı sıkıntıyı Instagram hesabından paylaşınca hayranlarının tepkisiyle karşılaştı.

Milano Moda Haftası’nda podyuma çıkan ünlü model Winnie Harlow defilenin ardından dönüş yolunda uçuşuyla ilgili bir sıkıntıyı Instagram sayfasından paylaştı. Yaşadığı sıkıntı hayranlarından alay konusu da oldu.

Harlow, “4 gündür uyumuyorum ve uçuşum iptal oldu” diye başlayan açıklamasına, “Havaalanında ben ve ekibimi en hızlı uçuşa hazırladılar ama çekimime varabilmek için business class koltuklarımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Bazılarınız için bu büyük bir sorun olmayabilir ama yatak odanız uçağınız olunca ve o yoğunluktan sonra uyumak isterseniz bu daha da yorucu oluyor” dedi. Ekonomi sınıfında seyahat etmenin zorluğundan da bahseden Harlow’un bu paylaşımı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hayranları ünlü modele “İnsanlar her gün bu şekilde yolculuk yapıyor, biraz abarttın” “Seni zavallı şey, yanındaki koltuğu da satın alıp kimse oturamasın diye ayağını mı uzattın? Yani bizim gibi sıradan insanlar yanına gelmesin diye” ve “Senin adına çok üzüldüm, demek first class uçamıyorsun. Bu senin için çok zor olmalı, hayatındaki tek problem bu mu?” gibi sert yorumlarda bulundular.

Genç model, basında kendisi hakkında çıkan haberleri gördükten sonra, şikayet etmediğini, sadece first class uçmanın ayrıcalık olduğunu düşünmediğini açıklamak zorunda kaldı.