Kalıcı ve şiddetli öksürüğünüz varsa dikkat!

Yetişkinlerde boğmaca belirtileri nelerdir?

Boğmaca, Bordetella pertussis bakterisinin yol açtığı ve öksürük nöbetlerine neden olan çok bulaşıcı bir enfeksiyondur. Yetişkinlerde boğmaca belirtileri nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Boğmaca adını öksürükten sonra hava solurken boğulur gibi çıkan sesten alır. Boğmaca bebeklerde, çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde ciddi hastalıklara neden olabilir. Boğmaca belirtileri genellikle bulaştıktan 5 ila 10 gün sonra ortaya çıkar. Peki, Yetişkinlerde boğmaca belirtileri nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

BOĞMACA HAKKINDA

Boğmaca, Bordetella pertussis’in neden olduğu bakteriyel bir enfeksiyondur. Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında ya da soluduğunda yayılır.

Bakteriler akciğerleri ve hava yollarını etkiler ve bir kişinin şiddetli ve kontrolsüz şekilde öksürmesine neden olur. Bu, enfekte olmuş kişinin nefes almasını zorlaştırabilir. Boğmaca ciddi bir hastalıktır çünkü zatürree, beyin hasarı ve bazen ölüme neden olabilir.

Antibiyotikler erken evrede boğmaca öksürüğü tedavisinde kullanılır. Bu, hastalığın ciddi bir şekilde ortaya çıkmasını önleyebilir ve enfeksiyonun diğer insanlara yayılmasını durdurmaya yardımcı olabilir. Tedavi edildikten sonra bile, öksürüğünüz haftalarca devam edebilir.

YETİŞKİNLERDE BOĞMACA BELİRTİLERİ

Boğmaca semptomları yetişkinlerde çocuklardan daha az şiddetli olma eğilimindedir. Bunun nedeni yetişkinlerin önceki enfeksiyonlardan ve aşılardan bağışıklık kazanmış olmalarıdır.

Boğmaca öksürüğü üç aşamada gelişir:

1. Aşama: Boğmaca; hastalığın erken evrelerinde oldukça bulaşıcıdır. İlk başta, 1 ila 2 hafta süren soğuk algınlığı benzeri semptomlara neden olur, örneğin:

– Burun akıntısı

– Hapşırma

– Düşük ateş

– Yorgunluk

– Hafif bir öksürük

– Gözlerde sulanma

2. Aşama: Bir süre sonra şiddetli ve kalıcı bir öksürük gelişebilir. Klasik “boğmaca” sesi, insanlar öksürükten sonra derin bir şekilde nefes aldıklarında ortaya çıkar. Bu aşamada hastalık insanlar için hala bulaşıcıdır ve belirtileri 1 ila 6 hafta kadar sürebilir.

3. Aşama: Son aşamada öksürük yavaş yavaş iyileşir, öksürük şiddeti ve sıklığı az görülür. Bu noktada hastalık, insanlar artık bulaşıcı değildir, ancak iyileşme sürecini yavaşlatabilen diğer enfeksiyonlara yakalanma riskiyle karşı karşıya kalırlar.