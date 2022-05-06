Narkotik geçit vermedi!
Narkotik geçit vermedi!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün 15:00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Gümrük ve Rüsümat Dairesi Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon (Son Yolculuk Operasyonu) sonucu KKTC’ye giriş yapan A.K.(K-38)’nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada; yaklaşık 11 kg ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde emare olarak alınmış olup bahse konu şahıs tutuklanmıştır.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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