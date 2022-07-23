NASA küresel ısınmanın yıkıcı etkilerini fotoğraflarla ortaya koydu: "1200 yıldır böyle bir şey görülmedi

ABD'deki Mead baraj gölünün yıllar içindeki değişimini gösteren NASA fotoğrafları, küresel ısınmanın boyutlarını ortaya koydu.

2000, 2021 ve 2022'de çekilmiş fotoğraflar, ülkenin güneybatısındaki Colorado Nehri üzerinde yer alan Hoover Barajı'nın oluşturduğu Mead gölünün su miktarının yıllar içine nasıl azaldığını gösteriyor.

NASA'nın çarşamba günü yaptığı açıklamada, gölün doluluk oranının şu anda yüzde 27'ye gerilediği, bunun 1937'den beri görülen en düşük seviye olduğu belirtildi.

ABD'nin en büyük rezervi olan Mead gölü, ülkenin batısında yaşayan yaklaşık 25 milyon kişiye su sağlıyor.

Tüm Colorado Nehri havzasıysa yaklaşık 40 milyon kişinin su ihtiyacını karşılıyor. Havzanın toplam kapasitesi de yüzde 35'e gerilemiş durumda.

6 Temmuz 2000, 8 Temmuz 2021 ve 3 Temmuz 2022 tarihlerine ait uydu görüntülerde gölün doluluk oranının 22 yıl boyunca sürekli düştüğü gözlemlendi.

NASA Dünya Gözlemevi'nden Michael Carlowicz, görüntüleri "iklim değişikliğinin ve ABD'nin batısının son 1200 yılda gördüğü en şiddetli kuraklığın çarpıcı bir göstergesi" diye niteledi.

Ulusal Kuraklık Önleme Merkezi ve Nebraska-Lincoln Üniversitesi'nin işbirliğiyle oluşturulan kuraklık takip verilerine göre ABD'nin batısının en az üçte ikisi aşırı kurak durumda.

Arizona Eyalet Üniversitesi'nden su hukuku alanında çalışan Rhett Larson, yıkıcı değişimin kalıcılığına işaret ederek, "Bu bekleyince geçebilecek bir şey değil. Atlatabileceğimiz bir şey değil. Yaşadığımız yeni dünya bu" dedi.

Öte yandan kuraklık nedeniyle suların çekildiği Mead gölünde mayısta bir varilin içine saklanmış, kimliği belirsiz bir kişiye ait ceset kalıntıları bulunmuştu.

Temmuzun başında da II. Dünya Savaşı'ndan kalma bir çıkarma gemisinin enkazı ortaya çıkmıştı.

Independent Türkçe, Guardian, Earth Observatory