Alzheimer hakkında şimdiye kadar bilinen her şey yanlış mı?

Bir araştırma, Alzheimer hastalığına neyin neden olduğu konusundaki en etkili çalışmalardan birinin manipüle edilmiş verilere dayandığını öne sürdü.

ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, 2006’da, amiloid beta proteinleri olarak bilinen bir protein türünü, hastalığın arkasındaki itici güç olarak işaret etmişti. Çalışmanın yazarları, protein enjekte edilen farelerin demans benzeri hafıza sorunları geliştirmeye devam ettiğini söyledi.



Times’ta yer alan habere göre, Alzheimer’ı tedavi etmek için beyindeki amiloid betayı temizleyecek ilaçlar geliştirmeye çalışmak için büyük miktarda zaman ve çaba harcandı, ancak ikna edici sonuçlar alınamadı.

ABD hükümeti, geçen yıl amiloidlerden bahseden projelere yaklaşık 1,6 milyar dolar harcadı, bu da toplam Alzheimer fonunun yaklaşık yarısı. Ancak Science dergisi dün, orijinal çalışmanın sonuçlarının değiştirildiğine dair “şok edici derecede bariz” kanıtlar bulduğunu söyledi.

Açıklamada, “Amiloid proteini, Alzheimer hastalığının beyinde nasıl geliştiğine dair en etkili teorinin merkezinde yer alıyor. Ancak sorgulanan araştırma, çok spesifik bir amiloid tipine odaklanıyor ve bu iddialar, onlarca yıllık araştırmalar sırasında elde edilen bilgilerin büyük çoğunluğunu tehlikeye atmıyor” ifadesi yer aldı.

Minnesota Üniversitesi’nden bir sözcü, çalışma hakkındaki şikayetleri incelediklerini söyledi.