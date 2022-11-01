NASA uyardı: Dev asteroit Dünya’ya yaklaşıyor

NASA, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa büyüklüğündeki dev bir asteroidin bugün yaklaşık 84.000 kilometre hızla Dünya'nın yanından geçeceğini açıkladı.

NASA, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitler üzerinde çalışmalarına devam ederken, gezegenimizin yakınından geçen göktaşları ile ilgili bilgiler vermeye de devam ediyor. Son olarak uzay ajansı, bir asteroidin Dünya’nın yanından geçeceğini açıkladı.

2022 RM4 olarak adlandırılan asteroidin salı günü 18:26 GMT’de Dünya’ya 1,4 milyon mil kadar yaklaşması bekleniyor. Asteroidin; hemen hemen, dünyanın en yüksek binası olan Dubai’deki Burj Khalifa (828 metre) kadar büyük olduğu ve 740 metre çapında olduğu tahmin ediliyor.

2022 RM4, Dünya’nın yanından geçerken saniyede 23.4 kilometre hızla seyahat edecek. Bu da aslında ses hızının 65 katı demek.

“POTANSİYEL OLARAK TEHLİKELİ”

Asteoridin, Dünya için bir tehlike oluşturması beklenmese de son derece yakın bir şekilde geçecek olması, potansiyel olarak tehlikeli görülmesine neden oluyor.

Ay’dan yaklaşık altı kat daha uzakta olmasına rağmen, asteroit Dünya’ya yakın bir nesne (NEO) olarak sınıflandırılıyor ve uzay ajansı tarafından izleniyor.

San Francisco Eyalet Üniversitesi’nden (SFSU) gökbilimci Tony Dunn, 2022 RM4’ün yaklaşık 50.000 yıl önce Arizona’da Meteor Krateri yaratan asteroitten daha büyük olduğunu söyledi. Aynı zamanda, ağustos ayında yine Dünya’nın yanından geçen 2015 FF’ye kıyasla bir dev olduğunu da belirtti.

DÜNYA’YA YAKIN ASTEROİTLER

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), daha önce Güneş Sisteminde 30.000’den fazla Dünya’ya yakın asteroit keşfedildiğini duyurmuştu. Bu sayı, 31 Ekim itibarıyla 30.400 oldu.

ESA, Dünya’ya yakın asteroitlerin 1.425’inin gezegenimizi etkileyebileceğini bu yüzden de gözlem altında tutulması gerektiklerini iddia ediyor. Toplamda, çapı 140 metreden büyük yaklaşık 10.000 ve çapı 1 kilometreden daha büyük 1.000 tane asteroid olduğu tahmin ediliyor.

433 Eros adı verilen ilk keşfedilen Dünya’ya yakın asteroit, ortalama 16.8 kilometre çapa sahipti. İlk olarak Alman gökbilimci Carl Gustav Witt tarafından 13 Ağustos 1898’de Berlin Gözlemevi’nde fark edildi.

DÜNYA’YA ÇARPACAK BİR ASTEROİT DURDURULABİLİR Mİ?

NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesne Programına göre; ortalama olarak, Dünya’ya her 5.000 yılda bir futbol sahası büyüklüğünde bir kaya ve her bir milyon yılda bir medeniyeti sona erdiren bir asteroit çarpıyor. Peki bu asteroitler durdurulabilir mi?

Hatta NASA, Dünya’yı tehdit edebilecek asteroitlerle mücadele etmek için Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) görevini içeren bir gezegen savunma programı oluşturdu. DART geçen kasım ayında Kaliforniya’dan fırlatıldı ve 26 Eylül’de asteroid Dimorphos’a çarptığında 10 aylık yolculuğunu tamamladı.

NASA geçtiğimiz ay, görevin sonunda Dimorphos’un yörüngesini 32 dakika kısaltmayı başardığı için görevin başarılı olduğunu duyurmuştu.

sözcü.com.tr