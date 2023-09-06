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Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Hastaneye kaldırıldığını ifade eden Öncel, fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri kullandı;

“Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bi'şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık.”

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sözcü.com.tr

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