Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Nazan Öncel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Hastaneye kaldırıldığını ifade eden Öncel, fotoğrafıyla birlikte şu ifadeleri kullandı;
“Sigara insanın düşmanıyla sevişmesi gibi bi'şeydir. Sıcaklar falan derken tansiyon 22'yi gördü. Ani bir bayılma… Apar topar hastaneye koştuk, serum tedavisi ve saire. Sigarayla da vedalaştık.”
sözcü.com.tr
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