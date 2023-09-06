Kızılcık Şerbeti 2. sezon tanıtımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı!

Ekranların rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı. Bir süredir ekranlarda olmayan Kızılcık Şerbeti dizisi 2. sezonuyla ekranlara dönmek için son hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon tanıtımı sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Kaza yapan Kıvılcım ve Ömer hastaneye kaldırılırken, Fatih bebeğini kaybetmenin acısını yaşadı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekranlara dönecek. Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisi haziran ayında yayınlanan sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Dizinin yeni sezon fragmanı paylaşıldı. Sosyal medyada gündem olan 2. sezon tanıtımında Kıvılcım’ın Fatih’e attığı tokat dikkatleri çekti.