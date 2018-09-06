Nazlı Ilıcak hakkında flaş gelişme!

Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın 'casusluk’ suçundan yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, Ilıcak’ın müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının darbe çağrışımı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığınca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan 'Tahşiyeciler grubuna' ilişkin belgenin kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı yazı nedeniyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Nazlı Ilıcak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Ilıcak’ın 'Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"Ben belge yayınlamadım"