Nehat İşler O Diziye Dahil Oldu!

Nejat İşler 'Artık dizilerde oynamayacağım' demişti! Hangi diziyle anlaştı?

Ünlü oyuncu Nejat İşler, hemen her röportajında "Bir daha dizi yapmak istemiyorum" dese de, sevenlerinden gelen baskıya daha fazla dayanamadı.

Bodrum Masalı'nda oynayacak