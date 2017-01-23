Survivor 2017 Ezdi Geçti!
Survivor 2017 Ezdi Geçti!
A+A-
Dün akşam ekrana gelen Survivor 2017 reyting listesine hızlı bir giriş yaptı! Hem Total'de hem AB'de zirveyi kimseye kaptırmadı.
21 Ocak tarihinde Total'de TV8'de ekrana gelen "Survivor 2017" yarışması Total'de 10.54'le 1. sıraya otururken, 2. sırada "Survivor"ın özeti, 3. sırada ise Fox'ta yayınlanan "Kalbimdeki Deniz" dizisi yer aldı.
AB'de yine "Survivor 2017" 10.06 ile 1. olurken, 2.'lik "Survivor"un özetinin, 3.'lük ise "Kalbimdeki Deniz"in oldu.
Bu haber toplam 383 defa okunmuştur
Etiketler : Survivor 2017, reyting
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.