Nejat İşler yine alkolün dozunu kaçırdı! Önce yere düştü sonra kameramanlara el hareketi çekti

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nejat İşler, önceki akşam yine alkolün dozunu kaçırdı. Ayakta durmakta güçlük çeken İşler, önce taksiye binerken sonra da kaldığı otele girerken düştü. Basın mensuplarına küfreden oyuncu, bir de orta parmak hareketi yaptı.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere takıldı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, mekanın görevlilerinden yardım istedi.

TAKSİYE BİNERKEN YERE DÜŞTÜ

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, alkollü şekilde mekana gelen İşler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi. Daha sonra güçlükle mekana giren oyuncu, çıkışta da zor anlar yaşadı. Kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalışan İşler, "Ayakta duramıyorsunuz" diyen muhabirlere önce "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" dedi. Basın mensuplarına küfür eden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı.

BASIN MENSUPLARINA HAREKET YAPTI

Görevlilerin yardımıyla güçlükle taksiye binen Nejat İşler, basın mensuplarına orta parmak hareketi yaptı. Taksiyle Şişhane'de konakladığı otele giden Nejat İşler, yine görevlilerin yardımıyla araçtan indi. Gözünün önünü bile görmekte zorlanan oyuncu, bu sefer de otele girerken yere kapaklandı.

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