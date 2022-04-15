Çalışma Dairesi’nde grev

Çalışma Dairesi’nde örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) bugün dairede tam gün greve gitti.

Greve bazı sendikalar da destek verdi.

Çalışma Daire önünde basın açıklaması yapan Sendikalar grevin, “Hükümetin toplumu sürüklediği fakirleşme ve yok oluşa, topluma ait kurumların özelleştirilmesi anlayışına karşı” gerçekleştirildiğini kaydetti.

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu,ülkede yapılan yanlışlardan dolayı eylem yaptıklarını kaydetti.

Serdaroğlu, hükümet edenlerin Maliye’nin içinin boş olduğunu söylediğini ancak ihtiyaç olmamasına rağmen Çalışma Dairesi altında faaliyet gösteren İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi İPGM’ye istihdam yaptığını anlattı.

“Hükümet edenler param yok diyor ancak tasarrufa gelince hiçbir adım atmıyor” diyen Serdaroğlu, “Parası olmayan nasıl istihdam yapar” diye sordu, ihtiyaç varsa personel alımının kurallara uygun bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

KTAMS başkanı Güven Bengihan ise, ülkede yok oluşa ve yoksullaşmaya karşı mücadele başlattıklarını belirterek “Bizim gailemiz geleceğimiz olan çocuklardır ancak hükümet edenlerin gailesi gelecek seçimlerdir” eleştirisinde bulundu.

Tasarruftan bahsederken çalışma dairesine istihdam yapılmaması gerektiğini söyleyen Bengihan, istihdam yapılacaksa bunun elzem yerlere sınav açarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Çalışma Bakanı’nın Fonlara zam yaparak çalışanları ödemeyi planladığı iddiasında bulunan Bengihan, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.