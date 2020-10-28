Nicole Kidman’dan çocuklarına Instagram yasağı

Teknolojiye uzak olduğu için kızlarını takip edememekten korkan Avustralyalı oyuncu Nicole Kidman, onların Instagram'a girmelerini yasakladığını açıkladı.

Oyuncu Nicole Kidman, kızları 12 yaşındaki Sunday Rose ve 9 yaşındaki Faith Margaret’e Intagram’da sayfa açmaları için hiçbir zaman izin vermeyeceğini açıkladı.

İngiltere’deki ‘Loose Women’ adlı talk show programına konuk olan 53 yaşındaki oyuncu, “Ben bir teknoloji insanı değilim. İzlemek ve orada kalmak benim için çok zor. Çocuklarımın Instagram’a girmelerine izin vermeyeceğim. 12 yaşındaki kızım sabırsızlanıyor ve Instagram’da olmak istiyor” dedi.

“HELİKOPTER EBEVEYN OLMAMAYA ÇALIŞIYORUM”

“Bence bu, onların özgüvenlerini ve kendilerine saygılarını koruyor” diyen Kidman, “Onlara rehberlik ediyorum, buyurmuyorum. Helikopter ebeveyn (aşırı ilgili ebeveyn) olmamaya çalışıyorum. Hata yapmalarına ve başarısız olmalarına izin veriyorum, bir şekilde onların acılarını üstüme almaya çalışmıyorum” ifadesini kullandı.

Kidman ayrıca, “Bu güzel küçük kadınların büyümesini görmek keyifli ve onları günden güne keşfediyorum. Bunu seviyorum” diye konuştu.

Fotoğraf: Backgrid UK

1990 ile 2001 yılları arasında Tom Cruise ile evli olan Kidman’ın evliliği süresince Curise ile birlikte evlat edindiği 27 yaşında Bella adında bir kızı ve 25 yaşında Connor adında bir oğlu bulunuyor. Kidman, babaları gibi Scientology tarikatına üye oldukları bilinen çocuklarıyla görüşmüyor.

sözcü.com.tr